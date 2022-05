Rozmowa z Kasią Minoł, oficjalnie najpiękniejszą Ślązaczką 2022 roku, finalistką konkursu na Miss Śląska 2022

Kasiu, kilka dni temu odbył się wielki finał, podczas którego zostałaś wybrana najpiękniejszą Ślązaczką 2022 roku. Zdążyłaś już ochłonąć po tym wydarzeniu?

- Nie. chyba jeszcze długo nie dojdę do siebie, cały czas gubię klucze, zastanawiam się gdzie zostawiłam portfel, mylę autobusy, stałam się mistrzem nieogarniania rzeczywistości (śmiech). Wydaje mi się, że jeszcze trochę czasu musi upłynąć zanim wrócę do równowagi.

To wszystko przez emocje związane z finałem?

- Zdecydowanie tak, na co dzień jestem bardziej poukładana. Do tej pory znacznie lepiej radziłam sobie z zarządzaniem własnym czasem. I mam wielką nadzieję, że już za moment wszystko wróci do normy. Będę się mogła skupić na studiach i na obronie pracy, która mnie już za chwilę czeka.

Spotkaliśmy się po twoich zajęciach na uczelni. Wspominałaś, że już w poniedziałek, po wielkich emocjach, które przypadły ci w udziale wraz z wygraną w konkursie, pojechałaś na wykłady. Wyglądasz na osobę bardzo poukładaną, która dobrze definiuje priorytety. Nie należała ci się chwila wytchnienia?

- Finał już za mną, teraz przyszedł czas na szybkie nadrobienie zaległości i pisanie pracy licencjackiej. A mam na jej napisanie już dosłownie kilka dni. Nie mogę sobie pozwolić na kolejne opóźnienia. Stąd, poza drobnym roztrzepaniem wynikającym z emocji, staram się jak najszybciej zająć rzeczami, które pozwolą mi w przyszłości rozwijać karierę zawodową związaną z moimi zainteresowaniami.