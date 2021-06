Ruch Chorzów ma koszulkę z okazji awansu ZDJĘCIA Kibice mogą kupić cenną pamiątkę z niebieskimi bohaterami. Ile kosztuje?

Park miejski w Bytomiu im. Franciszka Kachla znowu odwiedziły tłumy ludzi. Dużo spacerowiczów i rowerzystów

Piękna pogoda przyciąga tłumy do bytomskiego parku - to świetne miejsce na spacer. Ludzie spacerują sami, z rodzinami czy jeżdżą na rowerach. To ulubiony punkt na mapie miasta wielu mieszkańców Bytomia. Jedyne takie w okolicy.