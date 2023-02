Ruch Chorzów ma nowego piłkarza. Wypożyczył go z Zagłębia Lubin Jacek Sroka

Ruch Chorzów 21 lutego pozyskał nowego piłkarza. Zawodnikiem Niebieskich został Szymon Kobusiński. 24-letni napastnik został wypożyczony do końca sezonu z Zagłębia Lubin. To szósty zimowy transfer chorzowskiego klubu wyraźnie wskazujący na to, że Ruch chce w tym roku awansować do PKO Ekstraklasy.