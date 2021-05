Ruch Chorzów może dziś wywalczyć awans, a prezes Niebieskich nie jedzie na mecz z Gwarkiem. Dlaczego?

W przypadku gdy obie śląskie drużyny wygrają swoje mecze Ruch utrzyma 12-punktową przewagę nad Polonią, lecz nie będzie miał jeszcze zaklepanego awansu, choć ma lepszy bilans bezpośrednich spotkań z bytomianami, a do końca rozgrywek zostaną tylko cztery kolejki. Wszystko dlatego, że w grupie trzeciej III ligi o kolejności w tabeli przy równej ilości punktów decyduje bilans bramek z całego sezonu.

W sobotę Gwarek Tarnowskie Góry zmierzy się z Ruchem Chorzów. Mecz, który rozpocznie się o godz. 17, może zadecydować o awansie Niebieskich do II ligi. Stanie się tak jeśli chorzowianie wygrają swoje spotkanie, a zajmująca drugie miejsce w tabeli Polonia Bytom straci punkty w Zielonej Górze remisując lub przegrywając w rozgrywanym równolegle pojedynku z Lechią.

Jak widać z powyższych rozważań mecz z Gwarkiem jest dla Ruchu bardzo ważny, a jednak prezes Seweryn Siemianowski i delegacja chorzowskiego klubu postanowiła nie jechać w sobotę do Tarnowskich Gór. Wszystko przez dziwne zachowanie gospodarzy spotkania.

Teoretycznie więc Polonia może w ostatnich czterech meczach nadrobić 12 pkt straty do Ruchu, a także mieć lepszy bilans bramkowy, choć na razie w przypadku chorzowian wynosi on +59, a w przypadku bytomian tylko +37. Wówczas świętowanie Niebieskich mogłoby się odbyć w następnej kolejce przy okazji spotkania z rezerwami Miedzi Legnica zaplanowanymi na Cichej na 2 czerwca na godz. 18.

"Nie możemy przejść obojętnie wobec decyzji o odmowie przyznania akredytacji dla Dawida Bentkowskiego, czyli popularnego „Asceto”. Jest to decyzja nieprzypadkowa, wymierzona personalnie w naszego pracownika i prowadzoną przez niego telewizję klubową Ruchu. Uzasadnień tej zadziwiającej decyzji padło kilka – od ograniczonej liczby miejsc dla dziennikarzy, wytycznych epidemiologicznych, przez względy bezpieczeństwa i „odgórną decyzję, by na meczu nie było żadnych kamer”, by wreszcie przyznać, że władzom klubu z Tarnowskich Gór nie spodobał się materiał z meczu Gwarek – Ruch, rozegranego jesienią 2019 r. i na nagranie kolejnych kulis zgody nie ma.

Decyzja władz Gwarka jest kuriozalna i z podobną nigdy dotąd się nie spotkaliśmy. W meczach z pozostałymi ligowymi rywalami media klubowe zawsze miały swobodę działania i traktowano je z życzliwością. W Tarnowskich Górach postanowiono zrobić wyjątek. Jako Ruch Chorzów nie możemy akceptować postawy ograniczającej działalność mediów i uderzającej w pracownika naszego Klubu. W geście solidarności z naszym kolegą delegacja Ruchu awizowana na sobotni mecz, z prezesem Sewerynem Siemianowskim na czele, oraz pozostali przedstawiciele biura prasowego postanowili zrezygnować z wyjazdu do Tarnowskich Gór. Wyjątkowo zabraknie więc kulis, skrótów i zdjęć.