Ruch Chorzów nie awansuje bezpośrednio do I ligi! Pierwsza będzie Stal Rzeszów, a druga Chojniczanka. Takie są przewidywania bukmacherów

Wygranie II ligi przez Ruch wydaje się mało prawdopodobne. Chorzowianie mają 9 punktów straty do prowadzącej Stali Rzeszów, która rozegrała jeden mecz mniej. Walka będzie więc dotyczyła drugiego miejsca, również dającego awans do I ligi. Zajmuje je obecnie Chojniczanka Chojnice - 38 punktów. Ruch zgromadził 36 pkt. W barażach o awans zagrają drużyny z miejsc 3-6.

Według bukmacherów firmy STS walka o 2. miejsce rozegra się między Ruchem a Chojniczanką. Szanse na to, że drużyna z Chojnic zakończy sezon na tej pozycji wynoszą 2 do 1. Kurs na Niebieskich to 2,25 do 1. Oznacza to, że akcje Chojniczanki stoją nieco wyżej.

Na podstawie zakładów na to, który zespół wygra II ligę, powstała kolejność TOP8 rozgrywek. Gdzie jest na niej Ruch? Zobaczcie!