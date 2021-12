Ruch Chorzów sprzedaje więcej gadżetów niż kluby Ekstraklasy. Sklep "eRka" pęka w szwach ZDJĘCIA Jacek Sroka

Ruch Chorzów gra w II lidze, ale jeśli chodzi o działania marketingowe to przewyższa większość klubów Ekstraklasy. Pod względem sprzedanych gadżetów Niebiescy plasują się na czwartym miejscu w Polsce, a w klubowym sklepie jest do kupienia ponad 600 produktów z logo 14-krotnych mistrzów Polski. Zobaczcie co można kupić w klubowym sklepie Ruchu Chorzów o nazwie "eRka".