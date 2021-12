Ruch Chorzów świetnie zaczął, ale kiepsko skończył tę jesień. Grodzicki podsumowuje całą rundę Niebieskich ZDJĘCIA

Ruch Chorzów świetnie zaczął, ale kiepsko skończył tę jesień. Grodzicki podsumowuje całą rundę

Z jednej strony fani mogą być zadowoleni z postawy drużyny, bo przecież nikt nie spodziewał się, że beniaminek po awansie na szczebel centralny będzie radził sobie tak dobrze. Z drugiej strony wszyscy na Cichej mają jednak uczucie niedosytu po ostatnich kiepskich meczach, które spowodowały, że zespół trenera Jarosława Skrobacza spadł z drugiej pozycji w tabeli gwarantującej bezpośredni awans, na trzecią, która daje jedynie przepustkę do baraży o prawo gry w Fortuna 1. Lidze.

- Myślę, że mimo tej słabszej końcówki trzeba być zadowolonym z postawy Niebieskich - powiedział Rafał Grodzicki, były piłkarz Ruchu komentujący obecnie II-ligowe mecze w TVP Sport. - Gdyby przed sezonem ktoś powiedział, że chorzowianie mogą być na koniec roku na trzecim miejscu to wszyscy wzięliby taki wynik w ciemno. Uważam, że ta trzecia lokata to dobra pozycja wyjściowa do walki o awans, bo chyba każdy zdaje sobie sprawę, że miejsce takiego klubu jak Ruch jest znacznie wyżej niż w II lidze, a w Chorzowie piłkarze mają dla kogo grać, co widać po frekwencji na stadionie.