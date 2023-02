Ruch Chorzów. Transfery zima 2023. Niebiescy wzmocnili się przed walką o awans do PKO Ekstraklasy. Kto jest najwięcej wart?

Ruch Chorzów wiosną będzie grał w roli gospodarza na stadionie Piasta Gliwice. Wszystko przez to, że przy Cichej trzeba było usunąć jeden z masztów oświetleniowych. „Świeczka” była w takim stanie technicznym, że mogła nawet się wywrócić. Na stadionie Niebieskich mają być zdemontowane też pozostałe maszty i postawione nowe oświetlenie.

Zobacz w galerii ZDJĘĆ nowych zawodników Ruchu Chorzów i ich wartości rynkowe, 8.02.2023 r.

Wyprowadzka do Gliwic, ale marzenia te same

Drużyna trenera Jarosława Skrobacza po rundzie jesiennej zajmuje 3. miejsce w tabeli. Ma 2 punkty straty do drugiej Puszczy Niepołomice i 5 do liderującego ŁKS-u Łódź. Stadion w Gliwicach został wynajęty na 10 meczów, bo w Ruchu biorą też ewentualność gry w barażach o awans do PKO Ekstraklasy.

Choć Niebiescy stracili atut w postaci swego boiska przy Cichej, nie kryją jednak, że chcieliby zrealizować swoje sportowe marzenie, czyli trzeci awans z rzędu. Ruch ma jeden z najniższych budżetów w Fortuna 1. Lidze, ale klub z Chorzowa jest teraz dobrze odbierany w środowisku piłkarskim ze względu na swoją solidność.