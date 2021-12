Ruchomy i żywy żłóbek w Katowicach Panewnikach już czynny. Można go odwiedzać do 2 lutego. Zobaczcie!

Tradycyjna stajenka oraz ruchomy i żywy żłóbek w Katowicach-Panewnikach już czynne. Można go odwiedzać do 2 lutego. Zobaczcie!

Stajenki u Franciszkanów można zwiedzać aż do 2 lutego - do św. Matki Boskiej Gromnicznej - czyli końca okresu Bożego Narodzenia. W tym czasie od 25 grudnia do 9 stycznia atrakcje w panewnickiej parafii będą czynne codziennie w godzinach od 9 do 19. Później z kolei, od 10 stycznia do 2 lutego od poniedziałku do soboty godzina zamknięcia zostanie zmieniona na 18.