Ruda Śląska. Abolicja czynszowa. Dłużnicy mieszkaniowi mogą ubiegać się o umorzenie nawet 70 proc. odsetek

Mieszkańcy, którzy chcą uczestniczyć w programie i pod koniec 2021 roku mieli zaległości w opłatach, będą musieli złożyć wniosek do 30 czerwca 2022 r.

- Pierwszy warunek otrzymania ulgi to spłata do końca tego roku co najmniej połowy zobowiązań, przy czym nie może to być kwota niższa niż 2 tys. zł. Po zawarciu porozumienia trzeba będzie na bieżąco wnosić opłaty, a jeśli zaległości powstały też od 1 stycznia tego roku do dnia podpisania porozumienia, to muszą być uregulowane w ciągu trzech miesięcy – tłumaczy wiceprezydent Rudy Śląskiej, Michał Pierończyk.