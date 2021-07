Rusza program Częstochowa dla medyków. Jest program stypendialny i wsparcie dla młodych lekarzy i pielęgniarek Bartłomiej Romanek

"Częstochowa dla medyków" to nazwa programu, którego głównym celem jest umożliwienie mieszkańcom i mieszkankom dostępu do wykwalifikowanej kadry medycznej. Miasto zachęca młodych lekarzy i pielęgniarki do pracy w Miejskim Szpitalu Zespolonym, poprzez propozycję stypendiów, możliwość zdobycia mieszkania czy podnoszenia kwalifikacji.