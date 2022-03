Ruszają pierwsze Budżety Obywatelskie m.in. w Tychach i Siemianowicach Śląskich. Trzeba się śpieszyć

Czym są Budżety Obywatelskie?

Budżety Obywatelskie są specjalnie wydzieloną częścią budżetów miast. Ich ideą jest zwiększenie decyzyjności mieszkańców, wsłuchanie się w ich potrzeby (także te najpilniejsze) oraz wykorzystanie kreatywności jednostek. To od każdego miasta zależy, czy zdecyduje się na Budżet Obywatelski, jakie wprowadzi zasady wykorzystania środków etc. Najczęściej wygląda to w następujący sposób:

1. Miasto wydziela ze swoich zasobów określoną kwotę na Budżet Obywatelski.

2. Ogłaszane są zasady podziału środków – ile pieniędzy dostaną poszczególne dzielnice (oraz projekty ogólnomiejskie – zależy od miasta), czy Budżet będzie podzielony na kategorie (najczęściej: projekty infrastrukturalne oraz projekty społeczno-kulturalne).

3. Ustala się zasady zgłaszanych projektów: minimalne i maksymalne kwoty, czas trwania wydarzeń, sposób wykonania wstępnego kosztorysu, terminy składania dokumentów.

4. Uchwala się zasady głosowania, jego formy (np. w urzędzie, przez Internet).

5. Następuje głosowanie i realizacja projektów.