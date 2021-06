Rybnik. Policjanci z łodzi patrolują Zalew Rybnicki. Wypatrują osób potrzebujących pomocy i lekkomyślnych pływaków. Dbają o bezpieczeństwo

- Wypatrują osób potrzebujących pomocy, aby nie dopuścić do utonięć. Interweniują, widząc lekkomyślnych pływaków ignorujących ostrzeżenia i warunki atmosferyczne. Pomagają w przypadkach nagłego załamania pogody między innymi przy holowaniu łodzi do brzegu. Regularnie kontrolują użytkowników rowerów wodnych, kajaków, żaglówek czy skuterów, aby wyeliminować osoby stwarzające zagrożenie - mówi asp. Bogusława Kobeszko z Komendy Miejskiej Policji w Rybniku.

Jak co roku pojawili się tam też mundurowi z Komendy Miejskiej Policji w Rybniku. Mundurowi z tzw. sezonowej komórki specjalistycznej dbają o bezpieczeństwo wypoczywających. Do dyspozycji mają nawet "pływający radiowóz", czyli łódź motorową.

- Do kąpieli wybierajmy miejsca odpowiednio przygotowane i oznakowane, w których nad naszym bezpieczeństwem czuwa ratownik. Przestrzegamy przed kąpielą na tzw. "dzikich kąpieliskach". W takich miejscach nie mamy pewności co do jakości wody i do tego, jak kształtuje się dno pod lustrem wody - apelują mundurowi.