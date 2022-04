Rybnik: Surowy wyrok ponad 9 lat więzienia dla byłego żużlowca, który po pijaku spowodował wypadek - utrzymany Barbara Kubica-Kasperzec

Sąd drugiej instancji utrzymał w poniedziałek, 11 kwietnia, w mocy wyrok 9 lat i 4 miesięcy pozbawienia wolności dla Rafała S., byłego rybnickiego żużlowca, który dwa lata temu spowodował po pijanemu wypadek samochodowy i uciekł z miejsca zdarzenia. Na ogłoszeniu wyroki nie było żużlowca. W wypadku ucierpiała młoda kobieta, wychowująca kilkuletnią córeczkę, która przez kilka tygodni była w śpiączce, a obrażenia miała tak poważne, że do dziś walczy o powrót do zdrowia, choć wiadomo, że do stanu sprzed wypadku nie wróci już nigdy.