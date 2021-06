Rząd luzuje obostrzenia i premiuje zaszczepionych. Więcej osób na weselach i w komunikacji publicznej. Wrócą targi i sale zabaw

- Sytuacja epidemiczna w Polsce ustabilizowała się. Odnotowujemy dalsze spadki dziennej liczby zakażeń i zajętości łóżek, mimo rosnącej mobilności Polaków. Dlatego przechodzimy do dalszego luzowania obostrzeń - wyjaśnia minister Niedzielski.

- Możliwość organizacji targów, konferencji i wystaw przywracamy z tym samym limitem co w sklepach, miejscach kultu religijnego itd. Przywracamy możliwość tradycyjnych spotkań - mówi minister zdrowia.

Dużą nowością, jaka ma nastąpić 6 czerwca, jest przywrócenie targów, konferencji oraz wystaw, które dotąd były całkowicie zakazane. Mają się one odbywać z limitem 1 osoby na 15 metrów kwadratowych.

To dobra wiadomość m.in. dla zarządcy Międzynarodowego Centrum Kongresowego, gdzie jeszcze w maju funkcjonował szpital tymczasowy. Placówka została już oficjalnie zamknięta, a budynek jest przywracany do swojej pierwotnej funkcji.

Zwiększy się także liczba osób w środkach transportu publicznego. - Dopuszczamy do 75 proc. obłożenia pojazdu z obowiązkiem noszenia maseczek - podkreśla Adam Niedzielski.

Z kolei limit uczestników wesel i innych imprez okolicznościowych został podwyższony z 50 do 150 gości.

Limity nie obowiązują osób zaszczepionych przeciw COVID-19

Minister zdrowia podkreślił podczas konferencji, że limity dotyczące liczby gości na weselach, w restauracjach, hotelach etc. nie dotyczą osób zaszczepionych.

- To bardzo ważna informacja - podkreśla minister Niedzielski. - Opieramy to z jednej strony na potwierdzeniu, że szczepienie w ponad 90 proc. zabezpiecza przed rozprzestrzenianiem się wirusa, ale chcemy też zachęcać w ten sposób do szczepień, które będą swego rodzaju przepustką, aby uczestniczyć w wydarzeniach - dodaje.