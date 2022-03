Samochody do 10 000 złotych w województwie śląskim na OLX. Sprawdź najlepsze propozycje

Samochody do 10 000 zł w woj. śląskim. Drożeją i nowe, i stare pojazdy

Rosną ceny samochodów nowych – po kieszeni uderza nas inflacja, mniejsza podaż na rynku (problemy z półprzewodnikami związane z pandemią), nowe i drogie technologie. Wzrok potencjalnych klientów coraz częściej kieruje się w stronę aut używanych. Niestety one także drożeją na naszych oczach. Co w przypadku, gdy naprawdę nie mamy dużego budżetu? Zrobiliśmy krótki przegląd pojazdów z ceną do 10 000 złotych.