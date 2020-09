SBB wraca na festiwal w Opolu. Słynna grupa będzie świętować jubileusz 50-lecia. Transmisja koncertu na TVP Kultura

SBB świętuje jubileusz w Opolu

Tegoroczny festiwal piosenki w Opolu finiszuje w poniedziałek, 7 września. Wisienką na torcie będzie koncert "Scena Alternatywna". Otworzy go zespół SBB, który będzie świętować swój jubileusz.

- Co za uczta! Trwają próby do koncertu na 50-lecie zespołu SBB. Jest ogień, ale na szczęście mamy gaśnicę - napisali muzycy na Facebooku.