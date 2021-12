Sezon narciarski 2021 w Beskidach rozpoczęty! Na Białym Krzyżu już szusują na "Bartusiu"!

Sezon narciarski w Beskidach rozpoczęty

W piątek, 3 grudnia, w Kompleksie Narciarskim Biały Krzyż rozpoczął się sezon narciarski. To pierwsze miejsce w Beskidach, w którym można pojeździć na nartach. Do dyspozycji narciarzy jest wyciąg talerzykowy „Bartuś” – o długości trasy ok. 200 m.