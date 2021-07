Siewierz. Inspekcja transportu drogowego odzyskała skradzioną naczepę. Użytkownik przestał płacić za wypożyczenie, ale pojazdu nie oddał

Do zdarzenia doszło w środę (7 lipca) w godzinach przedpołudniowych. Inspektorzy pracujący na punkcie kontroli przy drodze krajowej nr 91 (stara „jedynka”) w Siewierzu zatrzymali do kontroli ciągnik z naczepą. Kierował nim mężczyzna, który był jednocześnie przedsiębiorcą transportowym.

Okazało się, że kierujący w ogóle nie posiada ważnej karty do tachografu, a okazana stara karta straciła swoją ważność na początku 2017 roku. Przedsiębiorca oświadczył, iż oprócz pojedynczych dni, to on sam prowadził swój pojazd. Dane z tachografu wskazały co prawda na kilka naruszeń, ale nie były one szczególnie poważne. Kontrola wymaganych dokumentów ujawniła jednak kolejne „niedociągnięcia”. Kierowca nie posiadał przy sobie wymaganego wypisu z dokumentu (zezwolenia lub licencji) potwierdzającego jego uprawnienia jako przewoźnika. Nie posiadał także żadnego dokumentu, który potwierdzałby fakt odbycia obowiązkowego szkolenia oraz badań lekarskich i psychologicznych.