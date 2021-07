Skąd sie wzięły nazwy miast w Zagłębiu? Czy Częstochowa się chowała, co założył łowca niewolników i... Serio, wikingowie? Tomasz Borówka

Nazwy miast sprawiają Wam kłopot? Nie tylko Wam. Pochodzenie nazw miejscowych to nieraz problem nawet dla naukowców. A przecież lingwiści, w odróżnieniu od laików, dobrze znają prawa rządzące rozwojem języka i powinni być w stanie bez trudu rozwikłać zagadki pochodzenia nazw miejscowości. Jednak nawet językoznawcom nie zawsze udaje się odgadnąć na sto procent, jak i dlaczego powstała dana nazwa. Ale też to najczęściej właśnie oni odkrywają rzeczy zaskakujące, na które nigdy byśmy nie wpadli! Prawda zaszyfrowana w nazwach miejscowości nieraz okazuje się kompletnie inna od tego, co podpowiada nam tzw. etymologia ludowa. Zobaczcie, co wiadomo o pochodzeniu nazw miast Zagłębia Dąbrowskiego, Jury Krakowsko-Częstochowskiej i innych terenów pogranicza Małopolski i Śląska.