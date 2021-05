Sklep Half Price w Tychach otwarty. Czy jest lepszy niż TK Maxx? W ofercie odzież, obuwie, akcesoria, kosmetyki i dekoracje od Grupy CCC

Sklep Half Price, nowej sieci handlowej w kategorii off-price od Grupy CCC, został otwarty w Gemini Park Tychy. Nowy sklep HalfPrice oferuje m.in. odzież, obuwie, akcesoria, kosmetyki, zabawki oraz wyposażenie i dodatki do domu. Pierwsze pięć sklepów tej sieci otwarto 4 maja m.in. w Tychach. W maju HalfPrice zadebiutuje także m.in. w Zabrzu i w Bielsku-Białej.

Otwarcie HalfPrice w Gemini Park Tychy. To nowa sieć handlowa od Grupy CCC Od 4 maja w Gemini Park Tychy ponownie otwarto sklepy odzieżowe, obuwnicze, sportowe, z ofertą wyposażenia wnętrz, a także wznowili swoją działalność jubilerzy, perfumerie oraz sklepy RTV i AGD. W tyskiej galerii handlowej uruchomiono także nowy sklep. To HalfPrice, który powstał w miejscu dnawego sklepu sieci CCC. To jednak nie znaczy, że sklep obuwniczy CCC został zlikwidowany. Sieć HalfPrice należy do Grupy CCC. A samo CCC zostanie wkrótce otwarte w Gemini Park Tychy w nowej lokalizacji (bardzo blisko dotychczasowej). ZOBACZCIE ZDJĘCIA

HalfPrice to nowa sieć handlowa w kategorii off-price, w której klienci znajdą szeroką gamę produktów znanych marek w atrakcyjnych cenach. HalfPrice będzie oferować odzież, obuwie, akcesoria, kosmetyki, zabawki oraz wyposażenie i dodatki do domu. Sieć należy do Grupy CCC.

Pierwsze 5 sklepów HalfPrice zostało otwarte 4 maja w: tyskim Gemini Park, we wrocławskim centrum handlowym Wroclavia, szczecińskiej Galaxy, Galerii Północnej w Warszawie, oraz polkowickim Parku Handlowym, gdzie były prowadzone testy nowego konceptu. Jeszcze w tym samym miesiącu będzie miało miejsce pięć kolejnych otwarć salonów w: Opolu, Zabrzu, Kielcach, Olsztynie i Bielsku-Białej. Do końca roku klienci skorzystają natomiast z oferty prawie 60 sklepów pod marką HalfPrice. - Gemini Park Tychy przyciąga coraz więcej interesujących marek, chcących mieć udany debiut na Śląsku. Także tym razem potencjał obiektu został dostrzeżony przez rynkowego lidera - mówi Tomasz Misztalewski, dyrektor Gemini Park Tychy. - HalfPrice to nowoczesny i niezwykle świeży koncept handlowy, który doskonale wpisuje się w obecne trendy konsumenckie. Wpasowuje się on także w rodzinną formułę naszej galerii, zapewniając klientom kolejną szeroką ofertę pełną okazji cenowych - dodaje

W HalfPrice można kupić m.in. odzież,

obuwie,

zabawki,

akcesoria

i kosmetyki,

dekoracje i dodatki do domu. W ofercie nowego sklepu znaleźć można markowe i unikalne rzeczy od znanych projektantów. HalfPrice na co dzień współpracuje bowiem ze znanymi brandami. - HalfPrice to sklepy, który działa w niezwykle popularnym w ostatnich latach formacie off-price. Oznacza to, że rzeczy w nim sprzedawane już na wstępie mają znacznie obniżoną cenę. Jest to więc miejsce idealna dla osób ceniących sobie jakość, ale także zdecydowanie niższą cenę - mówi Misztalewski. - Jestem przekonana, że nasze portfolio zaspokoi gusta nawet najbardziej wybrednych poszukiwaczy okazji, a jasny i przejrzysty układ sklepu będzie sprzyjał satysfakcjonującym zakupom – komentuje otwarcie Joanna Czyżewska, Dyrektor Działu Sprzedaży HalfPrice. - Rozwój to jeden z naszych priorytetów i dlatego cieszymy się, że zaczynamy nową przygodę. Na całym świecie koncept off-price staje się coraz bardziej popularny i mamy nadzieję, że w naszym wydaniu zachwyci polskich klientów, a być może wkrótce także konsumentów z innych krajów regionu. Przygotowaliśmy się dobrze na to ogromne przedsięwzięcie i jesteśmy przekonani, że spotka się ono z dużym zainteresowaniem - mówi Dariusz Miłek, Przewodniczący Rady Nadzorczej Grupy CCC.

Kolekcja marek w HalfPrice ma być stale powiększana. Do końca roku w Polsce ma zostać otwartych prawie 60 sklepów pod marką HalfPrice.

- Dzięki skali przedsięwzięcia, jakim jest otwarcie kilkudziesięciu salonów HalfPrice, klienci mogą liczyć na bardzo zróżnicowaną ofertę – będzie ona uzupełniana kilka razy w tygodniu. Jestem przekonana, że nasze portfolio zaspokoi gusta nawet najbardziej wybrednych poszukiwaczy okazji, a jasny i przejrzysty układ sklepu będzie sprzyjał satysfakcjonującym zakupom – dodaje Joanna Czyżewska, Dyrektor Sprzedaży HalfPrice.

Od 4 maja w pełni działa oferta Gemini Park Tychy Oferta handlowa Gemini Park wróciła 4 maja w komplecie. Czynne jest ponownie prawie 130 sklepów i lokali usługowych. Działają także wyspy handlowe. Na otwarcie już pierwszego dnia poluzowania obostrzeń zdecydowali się wszyscy najemcy, którzy zgodnie z decyzją rządu mogą teraz prowadzić działalność.

- Handel w końcu będzie mógł wrócić na właściwe tory, nabrać oddechu. Owszem, działamy dalej w reżimie sanitarnym, który przy obecnej sytuacji epidemiologicznej jest niezbędny, jednak są to warunki, do których przywykliśmy wszyscy i które nie przeszkadzają klientom w udanych zakupach, co pokazują doświadczenia ostatniego roku - komentuje Aleksandra Zawodzińska, dyrektor ds. marketingu i PR Gemini Park Tychy.

- Wszyscy liczymy na szybkie ożywienie sprzedaży, a także ruchu w galeriach, podobnie jak to miało miejsce np. w lutym, po trzecim lockdownie. Tego potrzebują dziś handlowcy, ale także gospodarka - dodaje Aleksandra Zawodzińska, dyrektor ds. marketingu i PR Gemini Park Tychy. Gemini Park Tychy działa w reżimie sanitarnym Na terenie galerii nadal trzeba zasłaniać nos i usta np. maseczką,

Należy również przestrzegać zasad związanych z zachowaniem dystansu (1,5 m) oraz dezynfekcji,

Ponadto, zarówno w sklepach, jak i w samym Gemini Park obowiązują limity klientów mogących tam przebywać jednocześnie,

O tym, jaka liczba osób może wejść w tym samym czasie do lokalu i samego obiektu klienci dowiedzą się dzięki specjalnym komunikatom w witrynach.

Aktualna lista promocji w Gemini Park Tychy W sklepach jest sporo towaru, który ostatnie 45 dni lockdownu spędził w magazynach. Wkrótce ruszą także mid season sale, czyli sezon przecen przypadający zwykle w środku wiosny. Również centra Gemini Park szykują akcje prosprzedażowe. Oto aktualne promocje i rabaty.

