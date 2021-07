Sklep socjalny w Dąbrowie Górniczej zostanie otwarty w sierpniu. Będzie największy w Polsce. Kolejne powstaną m.in. w Tychach i Sosnowcu

Idea sklepów socjalnych staje się coraz bardziej popularna w naszym kraju. Pierwszy taki sklep powstał w grudniu 2020 roku w Katowicach, a drugi w czerwcu tego roku w Warszawie. Klienci, posiadający np. zaświadczenia o możliwości zrobienia tutaj zakupów, wszystko kupią tutaj za połowę ceny, a często nawet taniej. W ofercie znajdą się zarówno podstawowe produkty spożywcze, jak np. chleb, mleko, masło, wędliny, ale także chemia gospodarcza, pieluchy, ubrania, a nawet zdarza się także, że do sklepów socjalnych trafiają nawet całkiem inne oferty. Jak podkreśla Mikołaj Rykowski, prezes fundacji Wolne Miejsce, która odpowiada za całe przedsięwzięcie, współpracując z lokalnymi samorządami, do działającego już sklepu socjalnego trafiły bowiem nawet…. raki.

- I każdy mógł sobie je kupić w przystępnej cenie. A przy okazji przy kasie wywiązała się wśród kupujących długa dyskusja, jak je odpowiednio przyrządzić. To wspaniałe widzieć, jak wiele osób może sobie kupić w naszych sklepach coś, na co normalnie nie byłoby ich stać. Tak naprawdę wszystko polega na okazjach, jakie nam się trafiają. Nie wiemy dokładnie, kto zaoferuje nam produkt w dobrej cenie lub też jest to darowizna. W standardzie zawsze jest pieczywo, owoce, warzywa, wędliny, ubrania. Seniorzy twierdzą, że nie boją u nas kupować, bo tu naprawdę nic nie jest drogie. A ja mam nadzieję, że ten asortyment towarów będzie jeszcze większy – mówi Mikołaj Rykowski.