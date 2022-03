Skra Częstochowa prawdopodobnie już do końca sezonu zagra na wyjazdach

Poniedziałkowy mecz Skry Częstochowa z Miedzią Legnica był szóstym spotkaniem, w którym piłkarze beniaminka w formalnej roli gospodarzy wystąpili na boisku przeciwników. W poniedziałek 7 marca w Bielsku-Białej zaliczą taki mecz numer siedem.

Teoretycznie Skra, której macierzysty obiekt nie spełnia żadnych wymogów, powinna korzystać z obiektu Zagłębia Sosnowiec, który zgłosiła we wniosku licencyjnym. Tyle tylko, że podręcznik licencyjny nie zabrania rozgrywania „domowych” spotkań na terenie rywala. Nieoficjalnie wiadomo, że Skra zamierza skorzystać z takiej właśnie opcji aż do końca sezonu. Najbliższa kwestia do rozwiązania dotyczy planowanego na 11 marca spotkania z Sandecją Nowy Sącz. W kalendarzu rozgrywek jako miejsce meczu figuruje stadion Zagłębia Sosnowiec.

- Na razie nie jestem w stanie powiedzieć, gdzie ten mecz się odbędzie - przyznaje rzecznik Skry Bartosz Błach.

Wynajęcie Stadionu Ludowego, również dalekiego od standardów, jest bardzo kosztowne. Częstochowianie rozważali więc korzystanie z obiektu Odry Wodzisław, ale także te rozmowy - nie zostały zakończone porozumieniem.