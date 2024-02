Skrajnie nieodpowiedzialny kierowca zatrzymany w Żorach. Pijany wiózł swoje dzieci. W ręce policji wpadło jednak więcej osób

Kolejnego dnia o godzinie 12:00, na Osiedlu Gwarków skontrolowany został również rowerzysta. 60-latek ukarany został mandatem karnym 1000 złotych, za jazdę na rowerze pod wpływem alkoholu.

Skrajną nieodpowiedzialnością wykazał się za to 43-letni mieszkaniec Gliwic, który w minioną niedzielę, przewoził samochodem dzieci w wieku 6 i 14 lat.

- Styl jazdy, a właściwie problemy z utrzymaniem pasa ruchu zauważył inny kierujący jadący z okolic Pawłowic do Żor. Kiedy około 12:30 zatrzymał się citroenem na parkingu żorskiej galerii, to świadek zdarzenia podbiegł do kierowcy i widząc jego stan, wyciągnął mu kluczyki ze stacyjki, uniemożliwiając dalszą jazdę - relacjonuje policjant.