Śląscy aktorzy. Są znani i lubiani. Nasi krajanie rządzą na polskich scenach! Zobacz, które aktorskie sławy pochodzą ze Śląska! Zdjęcia Katarzyna Wiśniewska-Lewicka Iwona Świetlik

Śmierć nieodżałowanego Franciszka Pieczki zasmuciła całą Polskę. Wspaniały aktor był z krwi i kości Ślązakiem, co wielokrotnie podkreślał, choć od lat mieszkał i pracował w Warszawie. Wspaniały Artysta ma na szczęście godnych następców. Wielu znanych, podziwianych i lubianych aktorów polskich scen to nasi krajanie. Pochodzą ze Śląska, wychowali się na nim, dorastali, a niektórzy zostali tu do dziś. Wśród nich są artyści, którzy zrobili wielkie kariery. Oglądamy ich na deskach teatrów, ale także w serialach, filmach (także tych kinowych) i podziwiamy. Zobacz galerię aktorów, którzy pochodzą z województwa śląskiego!