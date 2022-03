Śląsk: Coraz więcej lokali gastronomicznych dołącza do akcji "Zawieszony Posiłek". W Tychach działają na wielką skalę

Pomoc Ukrainie niesiona jest z wielu stron. Pomagać możemy poprzez kupowanie potrzebnych produktów na specjalne zbiórki, wpłacając pieniądze na fundacje czy zapewniając dach nad głowom dla ludzi uciekających przed wojną. Lokale gastronomiczne również postanowiły włączyć się do pomocy i odświeżyły głośną w ubiegłym roku akcję "zawieszony paragon", zachęcając do kupowania posiłków dla obywateli Ukrainy.

- To nie jest nowa akcja, odkopaliśmy i ulepszyliśmy formułę, by móc pomagać i zachęcić inne lokale do udziału. Zapotrzebowanie na posiłki jest naprawdę duże, a do śląskich miast przyjeżdżają kolejni uchodźcy - mówi Maciej Sikora, właściciel Bistro Braks, jednego z lokali biorącego udział w akcji.