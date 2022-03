Śląsk: Rozwój sieci ładowania samochodów elektrycznych. Ile stacji jest w rejonie?

Sieć ładowania samochodów elektrycznych

Samochody elektryczne mają swoje zalety, które stawiają je w pozycji realnej alternatywy dla używanych dotychczas napędów. Istotne są przede wszystkim względy środowiskowe i redukcja hałasu, o czym w ostatnim czasie mówi się coraz częściej. Elektryfikacja układów napędowych daje możliwość zmniejszenia zależności od ropy naftowej czy zminimalizowania emisji zanieczyszczeń. Niestety, istnieją również przyczyny, które wciąż utrudniają płynny rozwój elektromobilności. Z pewnością wyzwaniem jest wejście na rynek między konkurencję, którą wszyscy doskonale już znają, a nawet opiera się na nich krajowa gospodarka. Konieczne jest także zagwarantowanie infrastruktury do obsługi takich pojazdów, do której możemy wliczyć serwisy naprawcze czy stacje ładowania.

Elektromobilność a infrastruktura ładowania w Europie

Samochody elektrycznie podbijają europejski rynek, jednak zainteresowanie konsumentów tymi autami ma bezpośredni związek z PKB kraju. Ponad 80 proc. wszystkich samochodów elektrycznych sprzedawana jest w zaledwie 6 krajach członkowskich Unii Europejskiej o najwyższym PKB. Dysproporcja dotyczy również infrastruktury ładowania. Obecnie liczba punktów dostępnych w całej UE wynosi zaledwie niecałe 200 tys. i jest za niska w porównaniu z zapotrzebowaniem. Ponad 75% ładowarek znajduje się na terenie zaledwie czterech krajów, których terytorium stanowi 27 proc. całkowitej powierzchni Unii Europejskiej. Według szacunków Komisji Europejskiej, do 2030 r. potrzebne będą co najmniej 3 miliony dodatkowych punktów ładowania samochodów elektrycznych, co oznacza, że ich liczba ma wzrosnąć 14-krotnie w ciągu kolejnych 11 lat.