Śląsk w PRL-u na kolorowych zdjęciach. Tak wyglądała druga połowa stulecia w Katowicach, Chorzowie i Gliwicach. Lata 70., 80. i 90. OPRAC.: Bartłomiej Romanek

Śląsk i PRL? Pierwsze skojarzenie to zapewne smutne, zadymione miasta pełne kopalń, hut i fabryk. Ale to błędne postrzeganie regionu, bo w PRL-u też bywało kolorowo, a Śląsk ze swoim industrialnym charakterem pozostaje pięknym regionem. Dowodem na to jest nasza galeria zdjęć Śląska z lat schyłku PRL-u, a także z lat 90., dekady pełnej przemian ustrojowych. Zobaczcie!