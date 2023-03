Śląska i krakowska policja zatrzymały parę obcokrajowców, zamieszanych w handel narkotykami

Para zajmowała się handlem narkotykami. To Włoch i Ukrainka

Podczas śledztwa wytypowali dwójkę podejrzanych o udział w procedurze handlu narkotykami: 36-letniego Włocha, powiązanego z środowiskiem pseudokibiców jednego z włoskich klubów i 26-letnią Ukrainkę. Parę zatrzymano w rejonie bronowickich osiedli. Do zatrzymania doszło, gdy para wracała samochodem do swojego mieszkania. Jak się okazało, mężczyzna kierował samochodem pomimo tego, że nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami.

- W trakcie przeszukania dwóch użytkowanych przez parę mieszkań w rejonie Krakowa, policjanci znaleźli i zabezpieczyli prawie 100 woreczków wypełnionych brunatnym suszem, tabletkami oraz słoiki i pudełka wypełnione substancjami, które zostały przekazane do dalszych badań. Zabezpieczono również telefony komórkowe, gotówkę w wysokości ponad 40 tys. złotych oraz prawie 500 dolarów amerykańskich. W trakcie przeszukania znaleziono również kilka wag elektronicznych, a nawet maszynę do liczenia pieniędzy - informuje katowicka policja.

Znaleziono ponad 4 kg marihuany, haszysz i mefedron

Podczas przeszukania mieszkania w rejonie Krowodrzy, policjanci zabezpieczyli zbryloną substancję koloru ciemnobrunatnego oraz przedmiot przypominający rewolwer, który przekazany został do badań balistycznych. Policjanci przeszukali również zlokalizowany na jednym z nowohuckich osiedli garaż, wynajmowany przez zatrzymanego 36-latka. Tam także natrafili na słoiki, pudełka i woreczki foliowe wypełnione substancjami, które zostały zabezpieczone i przekazane do dalszych badań.

Sprawę przejęli policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Miejskiej Policji w Krakowie, którzy zebrali obszerny materiał dowodowy i przekazali go do Prokuratury Rejonowej dla Krakowa-Krowodrzy. Sąd przychylił się do wniosku prokuratury i zastosował wobec Włocha i Ukrainki tymczasowy areszt na 3 miesiące.

Podejrzani odpowiedzą karnie za posiadanie znacznych ilości narkotyków i wprowadzanie ich do obrotu, za co grozi im kara do 12 lat więzienia.