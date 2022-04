Śląska Rzecz 2022 w Cieszynie. Jurorzy ocenili zgłoszone projekty. Wkrótce poznamy laureatów

Tradycyjnie mogli w nim wziąć udział firmy, projektanci, organizacje pozarządowe i instytucje publiczne. Projekty były przyjmowane w czterech kategoriach: produkt, grafika użytkowa, usługa i wystawiennictwo. Zgłaszane projekty musiały być wprowadzone w życie w 2021 roku w województwach śląskim i/lub opolskim (wyjątek stanowiła kategoria wystawiennictwo).

- W sumie na konkurs zostało przysłanych 38 produktów we wszystkich kategoriach. Trzeba przyznać, że było ich nieco mniej niż w poprzednich edycjach, ale wpływ miała na to pandemia - stwierdził Jarosław Szczęsny, radny województwa śląskiego i członek jury. Dodał, że były one bardzo różnorodne, począwszy od kapeluszy ślubnych, poprzez biżuterią i kubki, a na drewnianych nartach skończywszy.