Śląska Rzecz 2022 w Zamku Cieszyn. Do końca marca można zgłaszać projekty do prestiżowego konkursu JAK

Do 31 marca można zgłaszać projekty do kolejnej edycji prestiżowego konkursu Śląska Rzecz 2022

Do 31 marca można zgłaszać projekty do kolejnej edycji prestiżowego konkursu Śląska Rzecz 2022, organizowanego przez Zamek Cieszyn, pod patronatem marszałków województw śląskiego i opolskiego. Śląska Rzecz to konkurs doceniający wysoką jakość wzorniczą oraz funkcjonalne i innowacyjne rozwiązania projektowe.