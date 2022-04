Śląski OW NFZ odrzucił skargę Zagłębiowskiego Centrum Onkologii. Badań PET nie będzie, ale będzie skarga do WSA w Gliwicach Piotr Sobierajski

Zagłębiowskie Centrum Onkologii od 2015 stara się o kontrakt na badanie PET, ale zawsze jego oferta jest odrzucana mat. ZCO

Dyrektor Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Katowicach odrzucił odwołanie Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpitala Specjalistycznego w Dąbrowie Górniczej. To oznacza, że leczący się tutaj na choroby onkologiczne pacjenci nie będą mogli mieć wykonanego na miejscu badania PET (Pozytonowa Emisyjna Tomografia), niezbędnego dla szybkiej diagnostyki pacjentów nowotworowych oraz planowania ich leczenia. By je wykonać będą musieli jechać do Katowic, Chorzowa czy Gliwic. Dyrekcja ZCO mimo niekorzystnego wyniku odwołania nie zamierza składać broni i zapowiada złożenie skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego, ponieważ uważa, że spełniło wszystkie wymogi konkursowe.