Sławków. Pijany kierowca zaoferował policjantom 800 zł, by go puścili. Potem chciał dołożyć jeszcze więcej pieniędzy

Kiedy mundurowi wykonywali swoje czynności służbowe, zdesperowany 54-latek próbował „wykupić” swoje zatrzymanie.

- Zaproponował mundurowym 800 złotych w zamian za odwiezienie go do domu. Kierujący został poinformowany o tym, że już sama taka propozycja może stanowić przestępstwo. Nie zważając jednak na to, mężczyzna kontynuował korupcyjne propozycje. Ponownie złożył swoją ofertę stróżom prawa, tym razem proponując jeszcze większe pieniądze, które posiada w miejscu zamieszkania - relacjonują będzińscy policjanci.