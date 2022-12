Sławomir Peszko ogolony na łyso ZDJĘCIA, WIDEO To efekt awansu Polski z grupy na mundialu w Katarze

Sławomir Peszko przebywa w Katarze jako ekspert komentujący mecze mundialu. W środę 30 listopada 2022 r. był na stadionie, na którym Polska grała z Argentyną. Tak jak inni kibice przeżywał spotkanie decydujące o awansie do 1/8 finału po 36 latach. Polacy przegrali 0:2, ale wyszli z grupy i zagrają z Francją.

„Peszkin” zapowiedział, że ogoli się na łyso, jeżeli Polska uzyska awans i tak zrobił. Dziennikarz Interii Sebastian Staszewski opublikował na Twitterze wideo z momentu ogolenia i napisał:

„FIFA ma swojego Łysego i my też mamy swojego. Sławek Peszko dotrzymał słowa i po awansie Polski do kolejnej rundy mundialu oficjalnie dołączył do gangu łysoli”. ZOBACZ!