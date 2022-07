Ślązak nad morzem. Jakie ceny czekają nas nad Bałtykiem? "Paragony grozy nam szkodzą". Relacja dziennikarza Dziennika Zachodniego

Wakacje czteroosobowej rodziny rozpoczęliśmy w Karwi – niewielkiej wsi w województwie pomorskim, która w sezonie zapełnia się turystami. Na środek transportu wybraliśmy samochód (koszt 540 km w obie strony to około 800 zł), bo z czteroletnim dzieckiem trzeba zabrać ze sobą sporo rzeczy. Podróż pociągiem byłaby tańsza, jednak żeby dotrzeć do celu, trzeba by przesiąść się na autobus we Władysławowie. Pierwszym zaskoczeniem podróży był brak kolejek przy wjeździe na płatny odcinek autostrady, a jechaliśmy w pierwszą sobotę wakacji, więc były obawy, że będzie tłoczno. Po drodze zrobiliśmy sobie dwa postoje. Na miejsce dotarliśmy po 6 godzinach i 20 minutach.

Nocowanie

Siedmiodniowy pobyt w pokoju (30 m kw.) z łazienką zarezerwowany jeszcze w kwietniu kosztował nas 1956 zł. Na miejscu dostępny był dobrze wyposażony plac zabaw, sala zabaw, pokój telewizyjny i obszerna kuchnia. W każdym pokoju znajdowała się mała lodówka. Budynek ulokowany był 700 metrów od plaży. Dojście do niej, jeśli nie zahaczaliśmy o porozstawiane wszędzie stragany z pamiątkami, zajmował około 8 minut. No właśnie te stragany… Jak w wielu obleganych wakacyjnych miejscowościach są one na każdym rogu. Nieco to odpustowe i często „nachalne”, kiedy idąc ulicą wpadasz na rozdziawioną i usianą zębiskami twarz maskotki Huggy Wuggy lub inne nadmorskie „pamiątki”, ale ma to swego rodzaju urok.