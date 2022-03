Solidarni z Ukrainą. W dawnym Tesco w Bielsku-Białej ruszył punkt wydawania i zbiórki darów

Ruszył punkt wydawania darów i zbiórki w Bielsku-Białej

- Z wielką radością potwierdzam, że punkt przy ul. Warszawskiej 180 został dziś uruchomiony. Mamy już pierwsze osoby, które przyszły i robią bezpłatne zakupy. Mamy nadzieję, że ta forma przekazywania pomocy się sprawdzi – mówił zastępca naczelnika Wydziału Komunikacji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej Krzysztof Gałuszka, który z ramienia Ratusza nadzoruje pracę punktu.

W środku czekały wszystkie artykuły pierwszej potrzeby: kurtki, spodnie, buty, kołdry, konserwy, słodycze i wiele innych. Przygotowano je wcześniej i oczywiście nadal jest ich sporo. Punkt przy ul. Warszawskiej 180 będzie czynny od poniedziałku do piątku od godziny 10.00 do 17.00, w soboty od 9.00 do 13.00.