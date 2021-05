Sosnowiec. Dzieci zaprojektowały maskotkę dla Sosnowieckich Wodociągów. Zobaczcie ich kreatywne prace. Konkurs trwa jeszcze kilka dni OPRAC.: Kacper Jurkiewicz

Dzieci mają niesamowitą wyobraźnie. Dlatego to właśnie do nich skierowany jest konkurs „Złap pisaka, zaprojektuj pluszaka”. Sosnowieckie Wodociągi czekają na projekty maskotki dla firmy. Pierwsze prace już wpłynęły. Konkurs trwa do 15 maja. Czeka atrakcyjna nagroda.