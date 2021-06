Sosnowiec. Remont estakady na DK 94 denerwuje kierowców. Kiedy skończą się utrudnienia?

- Naprawdę mamy już dość, zwłaszcza, że patrząc na to, jak przebiegają tam prace, to mam wrażenie, ze nic się ram na tym placu budowy nie dzieje – mówi Marek Dziurowicz, sosnowiczanin. – Te korki przed estakadą są naprawdę uciążliwe, stoi się nawet już po godzinach szczytu, gdy wydawałoby się, ruch powinien być mniejszy a na drodze już nie powinno być korków. Ile to jeszcze potrwa – pyta sosnowiczanin.