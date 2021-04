Sosnowiec. Trzy ronda zyskały nowych patronów. Na Środuli będziemy przejeżdżać przez rondo Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Już niedługo będzie mogli przejechać przez trzy ronda w Sosnowcu, które będą miały nowych patronów. Radni zdecydowali, że w Sosnowcu pojawią się ronda: Józefy Siwikowej, prof. Ewy Horbaczewskiej oraz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Trzy ronda w Sosnowcu uzyskały nowych patronów Kolejne ronda w Sosnowcu, które nie miały wcześniej żadnego patrona czy też nazwy, teraz będą ją miały. Decyzją radnych w Sosnowcu będziemy mieli ronda WOŚP, Józefy Siwikowej oraz Ewy Horbaczewskiej. O rondo Józefy Siwikowej ubiegało się Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków II Liceum Ogólnokształcącego im. Emilii Plater w Sosnowcu - "Plateranie". W lutym złożyli do Rady Miejskiej petycje o nadanie nazwy. W ten sposób chcieli uhonorować założycielkę ich szkoły. Taką nazwę nosić będzie skrzyżowanie ulic 3 Maja i Parkowej (przy Ślimaku), które znajduje się niedaleko II LO im. E. Plater. Józefa Siwikowa urodziła się w 1878 roku. Była nauczycielką. Jako młoda wdowa, przyjechała do Sosnowca z Warszawy na początku XX wieku. Najpierw pracowała jako nauczycielka na pensji Olgi Radliczowej. Była to pierwsza w Sosnowcu polska szkoła dla dziewcząt. W 1908 roku została przełożoną szkoły, a dwa lata później jej właścicielką i dyrektorką. W 1910 roku zmieniła też nazwę na Szkołę Handlową. Siwikowa kierowała szkołą nieprzerwanie przez 25 lat. Po odzyskaniu niepodległości szkołę przekształcono w ośmioklasowe gimnazjum żeńskie, któremu nadano imię Emilii Plater. Potem szkoła stała się Liceum, w którym młodzież kształci się do dziś.

Drugim rondem, które dostanie swoją patronkę będzie skrzyżowanie ulic Dęblińskiej i Hugona Kołłątaja. To uhonorowanie prof. Ewy Horbaczewskiej, założycielki i dyrektorki Szkoły Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Sosnowcu. Prywatna Szkoła Muzyczna działa przy ul. Dęblińskiej 11 od 1932 roku. Ewa Mogdesjanc urodziła się w 1884 roku na Krymie. Konserwatorium w klasie śpiewu i fortepianu, a także studia medyczne, ukończyła w Sankt Petersburgu. Tam zresztą przeprowadziła się po śmierci pierwszego męża i tam poznała Polaka, inżyniera Antoniego Horbaczewskiego. W czasie rewolucji październikowej udało im się dotrzeć do Polski. Nie wiadomo dokładnie w jakich okolicznościach, ale na początku lat 30. prof. Horbaczewska dostała propozycję zorganizowania w Sosnowcu szkoły muzycznej. Szkoła wychowała wielu światowej sławy śpiewaków operowych, między innymi: Natalię Stokowacką, Mariana Woźniczko, Alfreda Jarosza-Korczyńskiego, Mariana Porębskiego czy Franciszka Bawoła, czyli słynnego Franco Bevala. Horbaczewska zmarła 28 sierpnia 1948 roku w Warszawie. Pochowana została na Powązkach.

Rondo WOŚP w Sosnowcu Trzeba było poczekać kilka miesięcy, ale się udało. W Sosnowcu będziemy przejeżdżać przez rondo Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Nazwano tak rondo u zbiegu ulic: Kombajnistów, Zaruskiego i Małe Zagórze. Przypomnijmy, że podczas styczniowej sesji Rady Miejskiej radny Michał Kaźmierczak skierował do radnych propozycje, by jedno z rond w Sosnowcu nazwać rondem WOŚP. - Nazwa tego ronda nie będzie budziła jakichkolwiek zastrzeżeń z jakiejkolwiek strony. Byłaby to też świetna okazja, żebyśmy mogli, jak rzadko kiedy, wspólnie zagłosować i wypowiedzieć się wspólnym jednym głosem. Z naszej strony taką propozycją byłoby jedno z tych rond środulskich, możemy wziąć to rondo, które jest najbliżej górki. To tam co roku, jeśli nie ma pandemii, organizowane są uroczystości związane z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy - mówił radny Michał Kaźmierczak, który był otwarty również na inne lokalizacje ronda.

Radni przegłosowali ten pomysł w kwietniu. 17 radnych opowiedziało się "za" pomysłem, a 4 nie zagłosowało.

- To podziękowanie dla Jurka Owsiaka, ale też dla Was. Dla Wolontariuszy. Dla sztabów. Dla tych, którzy są z Orkiestrą, którym Orkiestra pomogła. Dla tych, którzy każdego roku sprawiają, że zbiórka ma sens, a miliony pomagają wszystkim. Dla tych, którym WOŚP po prostu uratował zdrowie i życie. W Sosnowcu gramy z WOŚP do końca świata i o jeden dzień dłużej! - skomentował prezydent Arkadiusz Chęciński. Miasto co roku aktywnie włącza się w największą zbiórkę charytatywną w Polsce. W tym roku, ze względu na pandemię, nie było żadnych wydarzeń, ale telewizje łączyły się z Sosnowcem i jego wolontariuszami. Sosnowiec otrzymał także informacje, że Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II otrzyma nowy sprzęt od WOŚP. Do placówki trafią: aparat USG z kolorowym dopplerem, dermaton z siatkownicą, instrumentarium do laparoskopii noworodków, wiertarka ortopedyczna oraz zestaw do wideochirurgii 2D.

Być może podczas kolejnych finałów WOŚP właśnie to rondo będzie przedmiotem licytacji. A jego "właściciel" mógłby chwalić się tabliczką z imieniem i nazwiskiem przez cały rok. Podobny pomysł jest w Jaworznie - rondo w centrum miasta przy Galerii Galena jest podawane do licytacji i często zmienia swoją nazwę. W tym roku wylicytowano je za 32 tys. 400 zł.

