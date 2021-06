Sosnowiec. Wypoczynek na Stawikach. Spacerowicze, rowerzyści i rolkarze korzystają z dobrej pogody. Można też się kąpać

Sosnowiec. Odpoczynek na Stawikach

Słoneczna pogoda rozpieszcza nas od poniedziałku i wiele wskazuje na to, że będzie coraz cieplej. Chętnie wychodzimy więc z domów, by odpocząć na świeżym powietrzu. Stawiki nadają się do tego idealnie. I to właśnie tutaj w ciepłe miesiące możemy spotkać mnóstwo ludzi.