Sosnowiec zmienił się w Warszawę. Aktorzy kręcą film o Grzegorzu Przemyku pt. "Żeby nie było śladów"

- Mnóstwo powtórek, twórcy pilnowali też, by gapie nie podchodzili zbyt blisko. Pogoda trochę pokrzyżowała plany, bo praktycznie co chwilę lał deszcz. I trzeba było przerywać zdjęcia. Podobno architektura naszych bloków pasuje do czasów, w których żył Grzegorz Przemyk. Na czas realizacji zajęli plac zabaw, postawili stare huśtawki, pasujące z epoki, zmienili nazwy ulic - dowiedzieliśmy się od anonimowej czytelniczki.