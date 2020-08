Sparta Katowice stawia na trenerki i ma brązową gwiazdkę Programu Certyfikacji PZPN

W Akademii Sparty Katowice trenuje 239 dzieci od przedszkolaka do juniora młodszego. Młodzi piłkarze w wieku od 5 do 16 lat grają w sumie aż w 16 drużynach.

- Musiałam przerwać karierę z powodu kontuzji, więc szkolenie dzieci było dla mnie idealną opcją, żeby zostać przy sporcie. To jest moja pasja. Mogę robię to, co kocham – powiedziała Małgorzata Hubczyk.

- Swoją przyszłość wiążę właśnie z zawodem trenera. Dzieci, zwłaszcza te młodsze, chętnie słuchają moich rad, bo widzą, że mogę je czegoś nauczyć. To jest to, w czym się odnajduję i co chciałabym w życiu robić – dodała Weronika Kądziela, a Sara Krzysztofik stwierdziła: - Chciałabym się dalej dokształcać się w tym kierunku. Fajnie byłoby zdobyć wiele tytułów, ale najważniejsze jest to, żeby dzieciaki mogły się rozwijać i żebym ja też robiła w zawodzie trenera kolejne kroki naprzód.