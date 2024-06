Spotkanie liderów "O zdrowiu i biznesie". Eugeniusz Budniok kanclerz Loży Katowickiej żegna Business Centre Club

Lekarze pracujący w klinice dokonują prawdziwych cudów. Placówka jest jedną z najnowocześniejszych w Polsce. Pacjenci mogą w niej otrzymać kompleksową pomoc w zakresie ortopedii, schorzeń kręgosłupa, urologii i chirurgii. Wszystko dzięki zespołowi z bogatym międzynarodowym doświadczeniem, któremu przyświeca jeden cel:

"Stworzenie ośrodka, który ma służyć pacjentom w najlepszy, możliwy sposób"

- W poradni odbywamy rocznie 200 tys. konsultacji, z czego udaje nam się zoperować ok. 2 tys. pacjentów na czterech salach operacyjnych. Zabiegi, z których najbardziej są dumni ortopedzi to fotoplastyka stawu kolanowego. Wykonujemy ok. 120 takich zabiegów rocznie - mówi dr n. med. Henryk Noga, wiceprezes zarządu kliniki Nieborowice.