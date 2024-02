Sprawa Grzegorza J., byłego posła PiS z Rybnika wciąż w toku. Nie było mów końcowych, jest wniosek o przeprowadzenie nowego dowodu

W poniedziałek 12 lutego, przed Sądem Rejonowym w Rybniku odbyła się kolejna rozprawa dotycząca między innymi byłego posła Prawa i Sprawiedliwości Grzegorza J., z Rybnika. W trakcie rozprawy, przesłuchano ostatniego świadka. Choć świadek wniósł o wyłączenie jawności jego zeznań, sąd nie przychylił się do jego wniosku.

Jak podkreślał świadek, zna Grzegorza J., jednak nigdy nie słyszał, ani nie widział, by ktoś – w tym on sam – miał zawdzięczać pracę w spółce dzięki oskarżonemu. Łączą ich jedynie koleżeńskie relacje.

- Mogę zaliczyć Grzegorza J. do osób przychylnych, dobrych. Wiem, że jakbym miał jakiś problem, to mógłbym się do niego zwrócić. Jako poseł również - z tego co słyszałem - to był osobą bardzo pomocną. Nigdy nie widziałem i nie słyszałem, żeby Grzegorz J. przyjmował jakiekolwiek środki finansowe - mówił świadek.