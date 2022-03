Sprawca brutalnego zabójstwa w Częstochowie pozostanie do czerwca w areszcie. 78-latek będzie badany psychiatrycznie

Do tragedii doszło 9 grudnia, ok. godz. 20 na ulicy Kopernika w Częstochowie. Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie zatrzymali 78-letniego mężczyznę, który zaatakował 74-latkę ostrokrawędzistym narzędziem, powodując śmiertelne obrażenia. Z uwagi na stan zdrowia, sprawca trafił do szpitala, gdzie pozostaje pod nadzorem policjantów.