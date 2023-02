Sprawdź jak zmieniał się hokeista Mariusz Czerkawski? Zobaczcie zdjęcia słynnego polskiego hokeisty i celebryty

Zobacz jak zmieniał się Mariusz Czerkawski

Mariusz Czerkawski był jedną z największych gwiazd polskiego hokeja. Wychowanek GKS Tychy już w wieku 19 lat został gwiazdą zespołu i jako najmłodszy zawodnik w historii wygrał klasyfikację "Złotego Kija" dla najlepszego zawodnika sezonu w polskiej lidze. Dobry występ Polaka w MŚ juniorów sprawiła, że w 1991 r. Boston Bruins wybrali go w piątej rundzie draftu do ligi NHL z numerem 106.

Na debiut w najlepszej hokejowej lidze świata musiał poczekać do 9 kwietnia 1994 roku wcześniej przez trzy sezony występując w szwedzkich zespołach Djurgardens IF i Hammarby IF. W NHL grał w sumie przez 12 sezonów występując w Boston Bruins, Edmonton Oilers, New York Islanders, Montreal Canadiens i Toronto Maple Leafs. W sumie w najlepszej hokejowej lidze świata rozegrał 745 meczów, w których zdobył 215 bramek i miał 220 asyst. W Pucharze Stanleya rozegrał 42 spotkania strzelając 8 goli i notując 7 asyst.