Średnie zarobki w Polsce. Ile wynoszą? W którym województwie zarabia się najwięcej?

Autostrada A4 bis. Trzypasowa betonowa trasa za ponad 5 mld zł uchroni przed zapaścią aglomerację?

Prawdopodobnie trzy szerokie pasy ruchu na dwóch jezdniach będzie miała w przyszłości autostrada A4 bis. Na razie to tylko rozważana opcja, pomocna w rozładowaniu ogromnego ruchu w aglomeracji śląskiej, ale eksperci nie mają wątpliwości: to bardzo potrzebne rozwiązanie. Koszt budowy alternatywnej A4 to od 5 do nawet ponad 6 miliardów złotych. W zależności od wariantu. Droga będzie mogła powstać, jeśli jej projekt zostanie uwzględniony w nowym planie zagospodarowania przestrzennego naszego województwa. Plany w pełni popierają przedstawiciele metropolii, dodając także swoje propozycje.