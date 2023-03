Stacja dializ w rybnickim szpitalu przyjmuje 70 pacjentów tygodniowo. Ma jeszcze rezerwy, a w planach jest uruchomienie poradni

Płynące dotąd z WSS numer 3 w Rybniku wieści zazwyczaj nie napawały optymizmem. Jeśli mówiliśmy o lecznicy to w ostatnich miesiącach były to rozmowy o zawieszanych oddziałach, kłopotach z przywróceniem interny, czy zawieszeniu ginekologii i położnictwa. Teraz jest lepiej. Dyrekcja szpitala pochwaliła się właśnie dwoma nowymi lekarkami, które prace w lecznicy zaczęły około 4 miesiące temu, a pod rządami których szpitalna stacja dializ działa na pełnych obrotach. Okazją by trochę o tej części lecznicy opowiedzieć był Światowy Dzień Nerek obchodzony kilka dni temu. Przy tej okazji zatrudnione w stacji lekarki – doktor Magdalena Grzonka, kierownik stacji dializ, oraz doktor Wiesława Bryzik-Wachowska – miały okazję, nie tylko by pochwalić się już osiąganymi wynikami, ale także by zachęcić pacjentów by ci nie szukali pomocy w odległych placówkach, a w rybnickim szpitalu.