Stadion Śląski na pewno będzie gotowy na mecz reprezentacji Polski

29 marca na Stadionie Śląskim zagra piłkarska reprezentacja Polski. Jak wyglądają przygotowani do występu u nas Roberta Lewandowskiego i spółki?

Przede wszystkim bardzo się cieszymy, że po 1,5-roku przerwy kadra wraca na Stadion Śląski. W przeszłości nasza drużyna narodowa trzykrotnie pieczętowała na tym obiekcie awans do finałów mistrzostw świata i mam nadzieję, że za dwa miesiące zrobi to po raz kolejny. Jeśli chodzi o przygotowania do meczu to od kilku tygodni jesteśmy cały czas w kontakcie z przedstawicielami PZPN, którzy wcześniej wizytowali nasz obiekt. Murawa jest w bardzo dobrym stanie, a próbki gleby z boiska zostały wysłane do specjalistycznego laboratorium, by nic w tym względzie nie zaniedbać. Około 10 lutego włączymy instalację podgrzewania murawy, bo powinna ona zacząć działać mniej więcej 40 dni przed meczem. Mamy na naszym obiekcie bardzo dobry zespół pracowników, który obsługiwał już niejeden mecz kadry i jestem pewien, że teraz też Stadion Śląski będzie odpowiednio przygotowany na wizytę reprezentacji.