Stadion Śląski przeszedł do historii polskiej Królowej Sportu ZDJĘCIA

- To był podwójnie szczęśliwy dzień – jesteśmy gospodarzami Lekkoatletycznych Mistrzostw Europy 2028 i bronimy złotego medalu Drużynowych Mistrzostw Europy na Stadionie Śląskim. Kocioł Czarownic to najlepsze i bardzo szczęśliwe miejsce dla Królowej Sportu. Stadion Śląski stał się jej prawdziwym domem, a w lekkoatletyce jesteśmy potęgą. Trudno o większe powody do satysfakcji. Razem z sukcesem sportowym w parze idzie sukces organizacyjny, który sprawił, że najważniejsze imprezy lekkoatletyczne będą odbywały się właśnie u nas. Nie byłoby tego bez ciężkiej pracy wielu ludzi i zaangażowania województwa. Za to wszystko dziś chciałbym podziękować – powiedział Jakub Chełstowski, marszałek województwa śląskiego.